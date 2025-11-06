«Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» заинтересованы в Эль Мала из «Кельна»

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают вариант подписания полузащитника «Кельна» Саида Эль Мала, сообщает Football Insider.

По данным источника, 19-летний немец обратил на себя внимание успешным выступлением на старте сезона-2025/26. Футболист также играет за молодежную сборную Германии.

В сезоне-2025/26 Эль Мала в 11 матчах забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.