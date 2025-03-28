Источник: «Ливерпуль» оптимистично настроен по отношению к продлению Салаха, но заинтересован в Родриго и Шерки

«Ливерпуль» настроен оптимистично по отношению к переговорам о продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом, сообщает TeamTalk.

В клубе понимают, что египтянин дождется завершения переговоров о продлении соглашения, прежде чем даст согласие на переход в другой клуб.

Тем не менее в «Ливерпуле» готовятся к тому, что сохранить Салаха не получится. Руководство клуба АПЛ рассматривает варианты с приглашением нападающего «Реала» Родриго и хавбека «Лиона» Райана Шерки. Форварда мадридцев, отмечает источник, подписать будет крайне сложно в отличие от полузащитника французского клуба.

Контракт 32-летнего Салаха истекает летом 2025 года. В этом сезоне форвард забил 32 мяча и сделал 22 голевых паса в 43 матчах за «Ливерпуль».