«Ливерпуль» отказался продавать полузащитника Карвальо в «Саутгемптон»

«Ливерпуль» отклонил предложение «Саутгемптона» по полузащитнику Фабио Карвальо, сообщает Sky Sports.

По данным источника, мерсисайдцы отказались продавать 21-летнего португальца «святым» за 15 миллионов фунтов. При этом «Саутгемптон» все еще рассчитывает подписать футболиста этим летом и намерен продолжить переговоры.

Карвальо выступает за «Ливерпуль» с июля 2022 года. Вторую половину сезона-2023/24 хавбек провел в «Халле» на правах аренды. Футболист забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду.

Контракт Карвальо с «Ливерпулем» действует до конца июня 2027 года.