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Сегодня, 18:16

Источник: «Ливерпуль» подпишет 3-летний контракт с тренером «Спортинга» Аморимом

Руслан Минаев
Рубен Аморим.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» предложил главному тренеру «Спортинга» Рубену Амориму трехлетний контракт, утверждает журналист Педро Сепульведа.

По данным источника, стороны уладили финансовые условия сделки. 39-летний специалист подпишет соглашение этим летом.

Контракт Аморима со «Спортингом» истекает летом 2026 года.

Тренер возглавляет лиссабонский клуб с 2020 года. Под его руководством «Спортинг» становился чемпионом Португалии и дважды выигрывал Кубок португальской лиги. На данный момент команда с 71 очком возглавляет турнирную таблицу примейры.

ФК Ливерпуль
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
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