«Ливерпуль» пока не получал предложений от «Аль-Иттифака» по Хендерсону

«Ливерпулю» пока не поступало предложений от «Аль-Иттифака» по трансферу полузащитника Джордана Хендерсона, сообщает Sky Sports.

Мерсисайдцы планируют получить за 33-летнего англичанина не менее 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Хендерсон согласовал контракт с саудовским клубом. Также появлялась информация, что «Аль-Иттифак» готов платить Хендерсону в 4 раза больше, чем «Ливерпуль».

В сезоне-2022/23 Хендерсон сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись 3 голевыми передачами.