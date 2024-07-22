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Сегодня, 03:15

«Ливерпуль» предложил 65 миллионов евро за полузащитника «Реал Сосьедад» Кубо

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Такэфуса Кубо.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Реал Сосьедад» Такэфусу Кубо, сообщает японское издание Sponichi.

Английский клуб предложил 65 миллионов евро за 23-летнего японца. Мерсисайдцы готовы подписать с футболистом контракт, по которому тот будет получать 15 миллионов евро в год.

Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с июля 2022 года, контракт хавбека действует до конца июня 2029 года.

В сезоне-2023/24 японец забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 41 матче за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал Сосьедад
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