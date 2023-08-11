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Сегодня, 09:35

«Ливерпуль» предложил 127 миллионов евро за хавбека «Брайтона» Кайседо — это рекорд английского футбола

Руслан Минаев
Мойсес Кайседо.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» сделал предложение по переходу хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо в размере 127 миллионов евро (110 миллионов фунтов стерлингов), сообщают сразу два источника — The Athletic и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Брайтон» принял предложение и, если все пойдет по плану, трансфер оформят в пятницу, 11 августа.

Переход станет рекордным для английских клубов. В январе этого года «Челси» оформил трансфер хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса за 121 миллион евро.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Действующий контракт 21-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
Мойсес Кайседо
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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