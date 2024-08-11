«Ливерпуль» продаст полузащитника Карвальо в «Брентфорд»

«Брентфорд» согласовал трансфер полузащитника «Ливерпуля» Фабио Карвальо, сообщает Sky Sports.

«Пчелы» заплатят за 21-летнего португальца 27,5 миллиона фунтов.

Карвальо перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» в июле 2022 года. Первую половину сезона-2023/24 футболист провел в аренде в «Лейпциге», хавбек принял участие в 15 играх немецкой команды и не отличился результативными действиями.

Во второй половине сезона-2023/24 Карвальо выступал в аренде за «Халл», за который забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.