«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поборются за дебютанта сборной Англии Гомеша

Полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомеш привлек внимание клубов АПЛ, сообщает The Sun.

По информации источника, основным претендентом на 24-летнего англичанина является «Ньюкасл». Но «сороки» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

В сентября Гомеш дебютировал за сборную Англии в матчах Лиги наций. Он вышел на замену в игре против Ирландии (2:0) и отыграл весь матч против Финляндии (2:0).

Футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он перешел в «Лилль» в 2020 году. С того момента Гомеш провел за французский клуб 118 матчей, забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.