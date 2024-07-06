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Сегодня, 04:34

«Ливерпуль» является главным претендентом на полузащитника «Аталанты» Копмейнерса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Аталанты» Теун Копмейнерс близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает Goal.

По данным источника, мерсисайдцы являются главными претендентами на 26-летнего нидерландца. Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот знаком с футболистом по работе в АЗ и заинтересован в том, чтобы подписать хавбека.

Сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро.

Копмейнерс выступает за «Аталанту» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 игрок забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 51 матче за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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