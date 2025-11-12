«Ливерпуль» заинтересован в Бастони

«Ливерпуль» намерен подписать защитника «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, трансфер 26-летнего итальянца может обойтись примерно в 100 миллионов евро. Сейчас «Ливерпуль» ищет долгосрочную замену Виргилу ван Дейку.

В сезоне-2025/26 Бастони в 17 матчах забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.