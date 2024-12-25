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Сегодня, 01:33

«Локомотив» интересуется форвардом софийского ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Годюэн Койалипу.
Фото Global Look Press
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«Локомотив» в зимнее трансферное окно может подписать нападающего софийского ЦСКА Годюина Койалипу.

Как сообщает болгарское издание «Телеграф», российский клуб может заполучить игрока сборной ЦАР если предложит не менее 3 миллионов евро, что может заставить ЦСКА расстаться с игроком, которого купили у «Эйпена» прошлым летом за 1 миллион евро.

Также отмечается, что по информации «Блиц», на Койялипу претенлует еще одна команда из России, поэтому сумма может вырасти до 4 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Койалипу сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (София)
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