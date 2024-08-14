«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Чили Ассади

Полузащитник «Универсидад де Чили» и сборной Чили Лукас Ассади может продолжить карьеру в России. По информации Bullanguera, «Локомотив» интересуется 20-летним чилийцем.

По информации источника, московский клуб предложил 3,5 миллиона евро за 70 процентов прав на футболиста.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Ассади сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.