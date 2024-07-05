«Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с Керком

«Локомотив» закончил сотрудничество с нападающим Джирано Керком, сообщает пресс-служба клуба.

«Нидерландский футболист воспользовался приложением 7 к регламенту по статусу игроков ФИФА и уведомил клуб о приостановке договора с нашей командой до 30 июня 2025 года. Учитывая сроки его действия, Керк перестает быть игроком «Локомотива», — говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

За «Локомотив» Керк провел 51 матч, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, 28-летний нидерландец подписал контракт с «Антверпеном» сроком на один год.