Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:56

«Локомотив» включился в борьбу за Гравийона

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Локомотив» и «Панатинаикос» интересуются защитником «Аданы Демирспор» Эндрю Гравийоном, сообщил в Twitter журналист Салим Манав. Представители клубов посетят матч с «Истанбулом ББ» (6 января), чтобы понаблюдать за игрой гваделупца.

В конце 2023 года появилась информация об интересе к Гравийону со стороны «Спартака».

25-летний защитник выступает за «Адана Демирспор» с прошлого лета. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,7 миллиона евро.

Эндрю Гравийон. Агент Гравийона подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры с «Адана Демирспор»

Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Читайте также
Польский шахматист Дуда не пожал руку россиянину Хисматуллину на ЧМ в Самарканде
Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит»
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
В Госдепе США отказались считать геноцидом действия Израиля в Газе
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Политолог Дацюк объяснил созданный Зеленским раскол в украинском обществе
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Эчеверри перейдет в «Жирону» в 2025 году