«Локомотив» ждет документы для завершения аренды Педро Габриэля в «Куябу»

Сегодня, 16:30
Как стало известно «СЭ» нападающий «Локомотива» Педро Габриэль отправится в аренду в бразильскую «Куябу». Железнодорожники ждут документы для завершения трансфера.
Ранее издание Esporte сообщило, что Педро Габриэль перейдет в «Куябу».
Отметим, что минувший год бразилец провел в аренде в «Сантосе». На счету Педро 30 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи,
25-летний футболист уже несколько раз отправлялся в аренду из «Локомотива», также выступая за «Сан-Паулу» и «Америку». Контракт нападающего со столичной командой рассчитан до 30 июня 2026 года.