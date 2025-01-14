«Локомотив» ждет документы для завершения аренды Педро Габриэля в «Куябу»

Как стало известно «СЭ» нападающий «Локомотива» Педро Габриэль отправится в аренду в бразильскую «Куябу». Железнодорожники ждут документы для завершения трансфера.

Ранее издание Esporte сообщило, что Педро Габриэль перейдет в «Куябу».

Отметим, что минувший год бразилец провел в аренде в «Сантосе». На счету Педро 30 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи,

25-летний футболист уже несколько раз отправлялся в аренду из «Локомотива», также выступая за «Сан-Паулу» и «Америку». Контракт нападающего со столичной командой рассчитан до 30 июня 2026 года.