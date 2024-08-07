Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 02:35

«Лос-Анджелес» хочет подписать Гризманна

Евгений Козинов
Корреспондент
Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Лос-Анджелес» ведет активные переговоры о подписании игрока сборной Франции Антуана Гризманна, сообщает L'Equipe. Стороны не исключают, что переход может произойти сейчас, но этот трансфер может случиться в будущем. Переговоры ведутся уже продолжительное время.

Летнее трансферное окно в МЛС закрывается 14 августа. Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» истекает летом 2025 года, но в нем есть пункт о выкупе игрока за 10 миллионов евро.

«Лос-Анджелес» рассматривает Гризманна рассматривает как ключевого игрока в иерархии команды.

Антуан Гризманн
Футбол
1
0
Читайте также
Дом Месси на Ибице изуродовали экоактивисты
11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Алаудинов заявил о «жестком отпоре» боевикам ВСУ на границе с Курской областью
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Ефрейтор Шкаров уничтожил огневые точки ВСУ и помог штурмовикам взять опорпукт
ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. Что известно
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить Юссуфа Фофана

Галлахер в среду пройдет медобследование для перехода в «Атлетико»