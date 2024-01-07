Луи Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Бензема

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что манкунианцы должны подписать форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

«Бензема изменил бы атаку «Манчестер Юнайтед», и это именно то, что им сейчас нужно. Он определенно забивал бы голы, а также гарантировал лучшую командную игру. Пока это просто мечта, но Карим по-прежнему очень профессионален», — приводит слова Саа Get Football News France.

Бензема выступает в Саудовской Аравии с лета этого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. Контракт нападающего с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года.

В начале января сообщалось, что 36-летний француз может вернуться в «Лион». До этого появилась информация, что он по неизвестным причинам уехал из Саудовской Аравии.