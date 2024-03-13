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13 марта, 18:00

Луис Диас из «Ливерпуля» может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» заинтересован в вингере «Ливерпуля» Луисе Диасе, сообщает El Pais.

По информации источника, 27-летний колумбиец — один из кандидатов на замену Килиану Мбаппе, который может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере Диаса заинтересована «Барселона».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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