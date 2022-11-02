Луис Суарес определился с новым клубом

Сегодня, 11:36
Бывший форвард «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Суарес, который последние месяцы провел на родине в «Насьонале», продолжит карьеру в США. 35-летний уругвайский футболист близок к трансферу в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает RAC1.
Контракт нападающего с «Насьоналем» рассчитан до конца 2022 года. По завершении контракта игрок должен присоединиться к «Гэлакси».
В текущем сезоне 35-летний форвард провел 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.
Ранее форвард также выступал за мадридский «Атлетико» и «Аякс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования