Лукаку может перейти в «Наполи», если команду возглавит Конте

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступавший на правах аренды за «Рому», может перейти в «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, это может произойти, если новым главным тренером неаполитанцев станет Антонио Конте. Ранее форвард играл под руководством 54-летнего итальянца за «Интер».

В минувшем сезоне Лукаку провел за «Рому» 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего нападающего в 30 миллионов евро.