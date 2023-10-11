Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:07

Лукаку рассказал, почему отказался переходить в «Аль-Хиляль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку объяснил, почему отказался переходить в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Я горжусь их интересом, но после первоначальных переговоров я не был убежден в необходимости перехода в «Аль-Хиляль». Это крупнейший клуб на Ближнем Востоке. Саудовская лига станет одной из крупнейших в мире, но я был не готов покинуть Европу», — приводит слова Лукаку инсайдер Фабрицио Романо.

В летнее трансферное окно «Рома» арендовала 30-летнего бельгийца у «Челси» до конца сезона-2023/24. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы следующим летом продать Лукаку за 37 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Лукаку провел за «Рому» 8 матчей во всех турнирах, отметившись 7 забитыми голами.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Рома
ФК Челси
0
Читайте также
Овечкин не выбьет полтинник, Сорокин — лучший вратарь. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ
Махачев подерется с австралийцем Волкановски на UFC 294
Поезда столкнулись в московском метро. Главное
В НАТО пообещали решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
Зеленский заявил о последней стадии конфликта на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жезус может стать частью сделки по переходу Осимхена в «Арсенал»