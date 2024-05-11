Лунин может уйти из «Реала», если не попадет в состав на финал Лиги чемпионов

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть команду в случае, если не сыграет в финале Лиги чемпионов, утверждает Defensa Central.

В случае, если бельгийский голкипер «королевского клуба» Тибо Куртуа успеет полностью восстановиться к игре и выйдет в стартовом составе, Лунин планирует рассмотреть предложения от других команд.

В сезоне-2023/24 Лунин принял участие в 30 матчах «Реала» во всех турнирах, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Контракт 25-летнего футболиста действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» Дортмунд состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».