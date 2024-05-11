Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 09:16

Лунин может уйти из «Реала», если не попадет в состав на финал Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть команду в случае, если не сыграет в финале Лиги чемпионов, утверждает Defensa Central.

В случае, если бельгийский голкипер «королевского клуба» Тибо Куртуа успеет полностью восстановиться к игре и выйдет в стартовом составе, Лунин планирует рассмотреть предложения от других команд.

В сезоне-2023/24 Лунин принял участие в 30 матчах «Реала» во всех турнирах, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Контракт 25-летнего футболиста действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» Дортмунд состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Футбол
ФК Реал
Андрей Лунин
12
Читайте также
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Заварухин не хочет к брату, Гусев почти договорился с «Динамо», а Цыплаков воюет за контракт со «Спартаком». Главные трансферные новости КХЛ на 11 мая
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Марсело отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов
«Боруссия» получит до 7 миллионов евро, если «Реал» выиграет Лигу чемпионов, а Беллингем попадет в команду сезона
«Реал» — «Боруссия» — идеальный финал ЛЧ. Один матч — а столько героев, драм и уникальных сюжетов
Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов из-за травмы
Наумов считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов
Спортивный директор «Боруссии» Кель о финале Лиги чемпионов: «Почему бы нам не совершить чудо?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: «Реал» объявит о переходе Мбаппе после финала Лиги чемпионов

Хоселу заявил, что «Реал» рассмотрит вариант с его выкупом в конце сезона