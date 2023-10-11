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Сегодня, 19:21

«Лутон» подписал контракт с Таунсендом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрос Таунсенд.
Фото ФК «Лутон Таун»
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Бывший полузащитник сборной Англии Андрос Таунсенд стал игроком «Лутон Таун», сообщается на официальном сайте клуба.

32-летний англичанин подписал краткосрочное соглашение до января. Он находился в статусе свободного после окончания контракта с «Эвертоном» летом этого года.

Ранее Таунсенд играл за «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм», «КПР», «Бирмингем», «Лидс», «Миллуол», «Уотфорд», «Ипсвич», «МК Донс», «Лейтон Ориент» и «Йовил».

Кроме того, на счету вингера 3 гола в 13 матчах за сборную Англии.

Андрос Таунсенд
Футбол
Лутон Таун
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