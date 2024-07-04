«Люцерн» подписал сына тренера «Спартака» Деяна Станковича

«Люцерн» объявил о переходе полузащитника Александра Станковича из «Интера» на правах годичной аренды. Также у швейцарского клуба есть опция выкупа прав на 18-летнего серба.

«Александр — интересный молодой игрок, за развитием которого мы следим уже некоторое время. Хотя ему всего 18 лет, он обладает природными лидерскими качествами, которые, помимо своего огромного спортивного потенциала, он добавит команде в наступающем сезоне», — отметил спортивный директор «Люцерна» Ремо Мейер.

Александр Станкович в среду присоединился к команде. Он будет выступать под номером 8.

Отец Александра Деян Станкович этой весной стал новым главным тренером «Спартака».