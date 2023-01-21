Мадуэке стал игроком «Челси»

«Челси» объявил о переходе из ПСВ полузащитника Нони Мадуэке. 20-летней англичанин подписал контракт на 7,5 лет с опцией продления.

«Я очень рад подписать контракт с одним из лучших клубов мира. Вернуться в Англию и играть в премьер-лиге — это мечта для меня и моей семьи, и мне не терпится начать. Я взволнован тем, что ждет нас в будущем, видением будущего владельца и тем, что я работаю в таком клубе и побеждаю на самом высоком уровне», — отметил новичок.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Мадуэке сыграл в 8 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.