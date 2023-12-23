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Сегодня, 01:13

«Маккаби» заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Лесового

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Лесовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой зимой может покинуть команду.

Как сообщает изарильский портал Sports Channel, «Маккаби» из Хайфы заинтересован в подписании 25-летнего российского игрока. Стороны ведут активные переговоры.

Также отмечается, что в последние несколько дней в список претендентов на Лесового добавился «Маккаби» из Тель-Авива.

В этом сезоне Лесовой сыграл в 13 матчах во всех турнирах, выходя в основном на замену. Он отметился одной голевой передачей и двумя желтыми карточками.

Даниил Лесовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Маккаби (Хайфа)
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