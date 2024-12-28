«Манчестер Сити», «Арсенал» и «МЮ» следят за ситуацией с Ольмо

«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником «Барселоны» Дани Ольмо.

По информации The Times, клубы АПЛ хотят воспользоваться ситуацией с отказом в регистрации игрока на вторую половину сезона, который получили каталонцы.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые включили в контракт Ольмо пункт о бесплатном уходе. Соглашение с 26-летним хавбеком действует до лета 2030 года.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.