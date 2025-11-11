«Манчестер Сити» и «Реал» хотят подписать Собослаи

«Манчестер Сити» и «Реал» заинтересованы в подписании полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи, сообщает Diario AS.

По данным источника, оба клуба «пристально следят» за ситуацией с 25-летним венгром. При этом «Ливерпуль» намерен предложить футболисту продление контракта на улучшенных условиях. В том числе рассматривается вариант увеличения зарплаты, которая сейчас составляет 135 тысяч евро в неделю.

В сезоне-2025/26 Собослаи в 16 матчах забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 85 миллионов евро.