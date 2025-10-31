«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят подписать форварда «Леванте» Этта Эйонга

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в подписании нападающего «Леванте» Карла Этта Эйонга, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 22-летний камерунец намерен перейти в новую команду уже в январе 2026 года. При этом игроком интересуются и испанские клубы — «Барселона» и «Реал».

В сезоне-2025/26 нападающий в 10 матчах забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Леванте» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.