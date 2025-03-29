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29 марта, 16:14

«Манчестер Сити» может заплатить 60 миллионов евро за полузащитника «Айнтрахта» Ларссона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» вступил в борьбу за полузащитника «Айнтрахта» Хуго Ларссона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, на игрока также претендуют лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». «Айнтрахт» рассчитывает заработать на продаже 20-летнего шведа не менее 60 миллионов евро.

Ларссон выступает за немецкий клуб с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Сити
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