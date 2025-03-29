«Манчестер Сити» может заплатить 60 миллионов евро за полузащитника «Айнтрахта» Ларссона

29 марта, 16:14
«Манчестер Сити» вступил в борьбу за полузащитника «Айнтрахта» Хуго Ларссона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, на игрока также претендуют лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». «Айнтрахт» рассчитывает заработать на продаже 20-летнего шведа не менее 60 миллионов евро.
Ларссон выступает за немецкий клуб с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.