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Сегодня, 20:19

«Манчестер Сити» объявил о переходе Савио

Руслан Минаев
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Нападающий «Труа» Савио перешел в «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба «горожан».

20-летний бразилец подписал контракт до лета 2029 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 25 миллионов евро, еще 15 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Савио был арендован «Жироной». В 37 матчах ла лиги он забил 9 голов и сделал 10 результативных перадач.

«Манчестер Сити», «Жирона» и «Труа» входят в состав эмиратского спортивного холдинга City Football Group.

ФК Жирона
ФК Манчестер Сити
ФК Труа
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