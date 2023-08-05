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Сегодня, 12:07

«Манчестер Сити» объявил о рекордном трансфере Гвардиола

Руслан Минаев
Йошко Гвардиол.
Фото ФК «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом. Соглашение с 21-летним хорватом рассчитано на 5 лет. Футболист будет выступать под 24-м номером.

Сообщалось, что трансфер обойдется «горожанам» в 90 миллионов евро, что сделает Гвардиола самым дорогим защитником в истории футбола.

Защитник выступал за «Лейпциг» с 2021 года. Хорват забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 87 матчах за немецкий клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

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ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
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