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Сегодня, 13:07

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Гюндогана

Владислав Маслов
Корреспондент
Илкай Гюндоган в «Манчестер Сити».
Фото Официальный сайт «Манчестер Сити»
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Полузащитник Илкай Гюндоган официально стал игроком «Манчестер Сити» спустя год после ухода из клуба.

Игрок подписал с «горожанами» контракт сроком на 1 сезон. Гюндоган уже выступал за английский клуб с 2016 по 2023 год, проведя 304 матча и забив 60 голов.

Предыдущей командой немецкого футболиста была «Барселона», за которую он играл с 2023 года и покинул в августе 2024 года, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. По информации СМИ, это было связано с необходимостью для клуба разгрузить зарплатную ведомость ради регистрации новичков.

Ранее Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

33-летний полузащитник также известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: ФК Манчестер Сити
Илкай Гюндоган
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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