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Сегодня, 09:49

«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Аль-Насра» по Эдерсону

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» отклонил предложение «Аль-Насра» по голкиперу «горожан» Эдерсону, сообщает HITC.

По информации источника, саудовский клуб предлагал за 30-летнего бразильца 25 миллионов, но «Сити» отказался, поскольку хочет получить за игрока в два раза больше. Отмечается, что стороны могут сойтись на 40 миллионах.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. С того момента он провел за команду 332 матча, пропустил 257 мячей и 155 раз отыграл на ноль. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Сити
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