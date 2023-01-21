«Манчестер Сити» подпишет 20-летнего Перроне из «Велеса»

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Полузащитник «Велеса» Максимо Перроне близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, английский клуб завершил подписание контракта с 20-летним аргентинцем. Соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.
В минувшем сезоне Перроне провел 33 матча, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования