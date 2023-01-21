«Манчестер Сити» подпишет 20-летнего Перроне из «Велеса»

Полузащитник «Велеса» Максимо Перроне близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, английский клуб завершил подписание контракта с 20-летним аргентинцем. Соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Перроне провел 33 матча, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.