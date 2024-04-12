«Манчестер Сити» подпишет Пакету летом, если его не дисквалифицируют за ставки

Сегодня, 21:00
«Манчестер Сити» намерен подписать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакету, если на него не будут наложены санкции за ставки, сообщает The Guardian.
По информации источника, переход может произойти в летнее трансферное окно.
«Манчестер Сити» мог подписать бразильца еще прошлым летом. Сообщалось, что тогда сделка сорвалась из-за запуска расследования в отношении игрока из-за его предполагаемых ставок на матчи АПЛ.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 37 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.