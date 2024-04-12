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Сегодня, 21:00

«Манчестер Сити» подпишет Пакету летом, если его не дисквалифицируют за ставки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» намерен подписать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакету, если на него не будут наложены санкции за ставки, сообщает The Guardian.

По информации источника, переход может произойти в летнее трансферное окно.

«Манчестер Сити» мог подписать бразильца еще прошлым летом. Сообщалось, что тогда сделка сорвалась из-за запуска расследования в отношении игрока из-за его предполагаемых ставок на матчи АПЛ.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 37 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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