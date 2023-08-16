«Манчестер Сити» получит 20 процентов прибыли от трансфера Лавиа в «Челси»

«Манчестер Сити» получит процент с продажи полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа в «Челси», сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожанам» полагается 20 процентов прибыли от перепродажи 19-летнего бельгийца. Он выступал за «Манчестер Сити» до лета прошлого года.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за трансфер полузащитника 58 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Лавиа провел 34 матча за «Саутгемптон», забил один мяч и отличился одной результативной передачей.

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