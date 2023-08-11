«Манчестер Сити» предложил за Пакету более 100 миллионов евро

Сегодня, 10:29
«Манчестер Сити» намерен подписать бразильского полузащитника лондонского «Вест Хэма» Лукаса Пакету, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, это уже второе предложение «Манчестер Сити» по трансферу футболиста. Первое в размере 80 миллионов евро было отклонено руководством «Вест Хэма». Теперь горожане предлагают за бразильца 101 миллион евро. Отмечается, что «Вест Хэм» хочет получить за футболиста 110 миллионов евро.
25-летний Пакета перешел в «Вест Хэм» в августе прошлого года из «Лиона» за 51 миллион фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне бразильский полузащитник забил 5 голов и сделал 7 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.
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