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Сегодня, 10:29

«Манчестер Сити» предложил за Пакету более 100 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» намерен подписать бразильского полузащитника лондонского «Вест Хэма» Лукаса Пакету, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, это уже второе предложение «Манчестер Сити» по трансферу футболиста. Первое в размере 80 миллионов евро было отклонено руководством «Вест Хэма». Теперь горожане предлагают за бразильца 101 миллион евро. Отмечается, что «Вест Хэм» хочет получить за футболиста 110 миллионов евро.

25-летний Пакета перешел в «Вест Хэм» в августе прошлого года из «Лиона» за 51 миллион фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник забил 5 голов и сделал 7 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

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Источник: https://www.footmercato.net/a1313924664350782985-lucas-paqueta-est-deja-daccord-pour-rejoindre-manchester-city
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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