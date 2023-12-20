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Сегодня, 18:19

«Манчестер Сити» пытается подписать контракт с 17-летним хавбеком «Партизана» Поповичем

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» пытается перехватить полузащитника «Партизана» Матию Поповича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 17-летний серб не будет продлевать с клубом контракт, который истекает 31 декабря 2023 года. Футболист посетил игру «Сити» и «Црвены Звезды» (3:2) в Лиге чемпионов.

На хавбека также претендует «Милан», который с октября ведет переговоры о его переходе.

Попович провел за юношескую команду «Партизана» 25 матчей, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.

ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Партизан
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