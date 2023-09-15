«Манчестер Сити» пытался переманить 16-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны»

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, утверждает Marca.

По информации источника, в летнее трансферное окно главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола пытался убедить 16-летнего испанца на трансфер в «Манчестер Сити», но игрок отказался, поскольку хочет добиться успеха с «Барселоной».

В концовке прошлого сезона Ямаль стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории ла лиги. В этом сезоне полузащитник дебютировал за сборную Испании и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

В текущем сезоне Ямаль провел 4 матча за каталонцев, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.