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Сегодня, 08:19

«Манчестер Сити» сделает новое предложение «Вулверхэмптону» по Нунесу

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» не оставляет попыток оформить переход полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» намерены увеличить отклоненное ранее предложение в размере 54 миллионов евро. Для главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы трансфер 24-летнего игрока сборной Португалии является приоритетным в полузащите.

Отмечается, что сам футболист хочет перейти в «Манчестер Сити».

В сезоне-2023/24 Нунес сыграл в 2 матча в АПЛ за «Вулверхэмптон» и не отличился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
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