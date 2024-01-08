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Сегодня, 09:35

«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Киммиха из «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих попал в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщает Daily Star.

По информации источника, 28-летний немец занимает одно из первых мест в шорт-листе главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» может осуществить попытку подписать Киммиха в летнее трансферное окно.

В начале января сообщалось, что на игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Киммих провел 20 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один мяч и сделал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро. Контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года.

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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