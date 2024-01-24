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Сегодня, 10:19

«Манчестер Сити» заинтересован в четырех игроках «Жироны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к четырем игрокам «Жироны», сообщает Cronica Global.

По информации источника, «горожане» следят за полузащитниками Виктором Цыганковым и Яном Коуту и нападающими Артемом Довбиком и Савио.

Утверждается, что спортивный директор «Сити» Чики Бегиристайн 21 января посетил матч «Жироны» против «Севильи» (5:1) в 21 туре испанской ла лиги.

После 21 тура «Жирона» с 52 очками лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на одно очко, но у мадридцев есть одна игра в запасе.

Футбол
ФК Жирона
ФК Манчестер Сити
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