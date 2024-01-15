«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Хвичи Кварацхелии

«Манчестер Сити» находится в поисках нового вингера, утверждает Daily Mail.

По информации источника, в шорт-лист игроков, в которых заинтересованы «горожане», входит полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. Отмечается, что скауты «Сити» следили за 22-летним грузином весь прошлый год.

Также «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписании Педру Нету из «Вулверхэмптона» и Савио, выступающего на правах аренды за «Жирону».

В текущем сезоне Кварацхелия провел 26 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.