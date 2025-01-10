Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:07

«Манчестер Сити» заплатит 50 миллионов евро за защитника сборной Узбекистана

Евгений Козинов
Корреспондент
Абдукодир Хусанов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» и «Ланс» договорились о трансфере защитника Абдукодира Хусанова в английский клуб. По информации Sky Sport, стороны согласовали переход за 50 миллионов евро с учетом бонуса и сделка близка к завершению.

Игрок сборной Узбекистана перешел во французский клуб из «Энергетика-БГУ» в июле 2023 года за 100 тысяч евро.

Действующий контракт 20-летнего защитника рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Хусанов сыграл 16 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

4
Футбол
ФК Ланс
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
Читайте также
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Сегодня
Вчера
Неделя