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Сегодня, 02:44

«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Рэшфорда в «Наполи» на Хвичу

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. По информации L'Equipe, английский клуб готов предложить обмен на форварда Маркуса Рэшфорда.

В конце декабря прошлого года игрок сборной Англии объявил, что готов к новому вызову. В СМИ появилась информация, что «МЮ» выставил Маркуса на трансфер.

В этом сезоне 23-летний грузин сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. На счету 27-летнего англичанина 7 голов и 3 голевые передачи в 24 играх.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи в 85 миллионов евро, а стоимость Рэшфорда -в 55 миллионов.

Маркус Рэшфорд. Финал для Рэшфорда в «МЮ»? Пропустил тренировку, не попал в заявку на дерби и может уйти зимой
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Маркус Рэшфорд
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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