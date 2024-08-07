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Сегодня, 02:12

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить Юссуфа Фофана

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» провел предварительные переговоры с «Монако» по поводу полузащитника Юссуфа Фофана, написал в Twitte журналист Sky Sports Дхармеш Шет.

По информации источника, английский клуб рассматривает и другие несколько вариантов, в том числе Ричарда Риоса, Сандера Берге, Мартина Зубименди и Софьяна Амрабата

В сезоне-2023/24 25-летний Фофана принял участие в 32 матчах «монегасков» в чемпионате Франции, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Контракт футболиста с монегасками рассчитан до 2025 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Монако
Юссуф Фофана
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