«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» могут обменяться полузащитниками

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«Бавария» хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, сообщает Bild.
По информации источника, на приобретении игрока на позицию опорника настаивает главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.
Если «Бавария» захочет подписать 26-летнего шотландца, то в обратном направлении может отправиться полузащитник Райан Гравенберх, который также присоединится к «Красным дьяволам» на правах аренды.
В текущем сезоне Мактоминей дважды выходил на поле за «Манчестер Юнайтед», отыграв в общей сложности 7 минут. На счету Гравенберха 9 минут в Бундеслиге.