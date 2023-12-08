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Сегодня, 14:41

«Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» могут обменяться игроками

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» может обменять вингера Джейдона Санчо на полузащитника дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена, сообщает Bild.

По информации источника, манкунианцы заинтересованы в переходе 24-летнего голландца. «Боруссия» попросит за него 30 миллионов евро или предложит обмен на бывшего игрока дортмундцев Джейдона Санчо.

«Манчестер Юнайтед» в сентябре отстранил 23-летнего англичанина из-за проблем с дисциплиной. Он выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, когда манкунианцы заплатили за него 85 миллионов евро.

Мален играет за дортмундцев с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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